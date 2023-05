Ondřej Brobohatý zažíva po rozvode s Taťánou Kuchařovou peklo. Dôvodom je cirkevná žaloba, ktorú niekto odhalil a poslal českému Blesku. Na povrch vyplývali aj ďalšie šokujúce informácie. Napríklad, že najkrajšia žena sveta útočila na umelca opitá vidličkou, k čomu sa vyjadril jeho kamarát Jakub Malík a napísal o tom aj portál Plus 7 dní.

"Som zdesený z toho, čo sa deje. Rád by som ti vyjadril podporu. Si skutočný chlap a gentleman ako sa patrí. Spomínam si na to ako ti tvoja bývalá manželka dokázala v opitosti hodiť z jedného metra vidličku do tváre. I napriek tomu si ju opitú odniesol do postele a postaral sa o ňu,“ tvrdí Ondřejov kamarát, ktorý je presvedčený, že blondínka bola pod vplyvom alkoholu agresívna. Jeho spomienky pokračujú aj ďalej. "Pamätám si na to ako sme ťa prišli cez Vianoce navštíviť, aby si nebol sám, keď ona odletela na dovolenku k moru bez teba. A potom začalo peklo. Tie najhrubšie nadávky smerom k tebe,“ tvrdí Brzobohatého kamarát.