Obľúbená televízna moderátorka Kvetka Horváthová (46) je mamou 15-ročnej dcéry Paulínky. Z tej je už veľká slečna. Na fotkách, ktoré hrdá mama zverejnila pri príležitosti jej 15. narodenín si všimnete, ako veľmi vyrástla.

Paulínka aktuálne končí základnú školu a v jej živote nastáva dôležitý míľnik, a to výber ďalšieho štúdia. Tak ako ostatní deviataci, aj ona musí najskôr absolvovať prijímacie skúšky. „Stiahnutý žalúdok, sucho v ústach, stres, nervozita, ale aj očakávanie, radosť,… a mnoho iných pocitov a stavov momentálne prežívam ako mama dieťaťa, ktoré ide na prijímačky na strednú školu… Vnímam to ako jeden z medzníkov v živote nás všetkých ( budeme mať doma stredoškoláčku ☝🏻) Vybrali sme dobre ? S Pauli sa ako rodičia rozprávame o všetkom a samozrejme výber školy bola dôležitá téma… S jej rozoberaním prichádzalo mnoho otázok, ale i pochybností,…Najdôležitejšie je, že Pauli mala jasnú predstavu od začiatku, a tak nám ako rodičom nezostáva nič iné len jej veriť a držať palce ✊🏻P.S. Držím palce všetkým deckám a rodičom, ktorí v týchto dňoch prežívajú to isté 😘" napísala Kvetka k fotke s Paulínkou.

Na fotke k príspevku si všimnete, nielen ako veľmi jej dcérka vyrástla, ale aj to, ako sa ponáša na svoju mamu. Čo poviete vy?