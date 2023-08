Aký vzťah máte k bylinkám? Alebo si na chorobu dáte iba lieky z lekárne?

– Ideálne si nechám od lekárnika poradiť niečo bylinné. Nie vždy to však stačí, najmä pri tých detských chorobách, na ktoré už nemáme imunitu.

Ako sa udržiavate? Máte skvelú postavu, cvičíte alebo si kontrolujete stravu, či to ide nejako samo?

– Dávam si pozor na to, čo jem, aby som pribrala, a cvičím, aby som spevnela. Je to aj genetika, ale aj výsledok mojej materskej „dovolenky“. (Úsmev.)

A čo pleť, máte nejakú rutinu v starostlivosti o pleť, ktorú nikdy nevynecháte?

– Mám svoju milovanú značku prírodnej kozmetiky, takže si sem-tam dám ich mini „kúru“, inak sa snažím ísť spať s vyčistenou a nakrémovanou tvárou.

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Vaša rada či inšpirácia na záver pre čitateľky, ako sa udržať nielen v dobrej fyzickej, ale aj psychickej kondícii?

– Určite je fajn akokoľvek sa hýbať a nájsť si priestor na to, čo nás naozaj napĺňa a teší. A keď je naozaj zle, nie je hanba vyhľadať odborníka.

Prezradila o sebe:

✔ More alebo hory?

More.

✔ Kniha alebo kino?

Kniha.

✔ Čaj alebo káva?

Aj-aj.

Zdroj: Matej Kalina

✔ Slané alebo sladké?

Slané.

✔ Film alebo seriál?

Film.

✔ Bicykel alebo korčule?

Bicykel.