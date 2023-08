1. Michaela Majerníková

Nie veľmi známa herečka, ale zato obľúbená moderátorka rádia Expres – aj ona bola Sväťova láska. Randili spolu niekoľko rokov, vyzeralo to dokonca na manželstvo, no namiesto neho prišiel rozchod. „Prajem mu len to najlepšie,“ odkázala svojmu ex cez médiá, keď sa relatívne rýchlo po ukončení ich vzťahu oženil s Ľubicou Čekovskou.



2. Ľubica Čekovská

Ide o Sväťovu prvú zákonitú manželku. Sympatická čiernovláska je uznávaná hudobná skladateľka a sestra Mariána Čekovského. So Sväťom boli spolu päť rokov a plodom ich lásky je syn Teo.



3. Petra Molnárová

Táto herečka očarila Sväťa v Radošinskom naivnom divadle. Zaiskrilo to medzi nimi a ich vášeň sa zmenila na vzťah. Bolo to síce ešte v čase, keď Sväťo nebol rozvedený s Ľubicou Čekovskou, ale aj tak tvrdil, že Petra nebola príčinou rozpadu jeho prvého manželstva. Z Petry do roka urobil pani Malachovskú a vyhlásil ju za ženu, ktorá je vraj pre neho ako stvorená. Ukázalo sa však, že sa mýlil. Počas Petrinho druhého tehotenstva sa rozišli. Majú spolu dvoch malých synov.



4. Scarlett Egerstrom

Blonďavá dcéra známej televíznej „svokry“ Gizky Oňovej – Scarlett so Sväťom randila počas študentských čias, a to dlhých osem rokov. Nakoniec sa však vydala sa za Angličana Thomasa, ktorému porodila tri deti. Osud to však zariadil tak, že dnes sú so Sväťom opäť pár a vyzerajú šťastne. Uvidíme, či bude aj svadba…



