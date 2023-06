V 90-tych rokoch očarila celý svet romantická telenovela Rosalinda. Hviezdila v nej megahviezda Thalía. O jej srdce bojoval veľký fešák Fernando José, ktorého stvárnil herec Fernando Carrillo. Thalía (51) nestarne a stále je to sexbomba (FOTO nájdete v galérii), ale keď uvidíte jej seriálového muža snov PO ROKOCH a TAKMER NAHÉHO, asi rovno odpadnete...

"Fotka, ktorú urobila moja milovaná manželka a ktorú chcem všetkým venovať. Závistlivcom aj neprajníkom, toto je moja nahá láska, ďalšia z ostrova Margarita vo Venezuele. Cvičte, jedzte zdravo. A milujte sa aspoň dvakrát denne," odkázal svojim followerom na Instagrame Fernando. Sedí na hojdačke, okolo neho iba voda - a nemá na sebe NIČ. Teda niečo predsa len má, slnečné okuliare a náhrdelník. Herec oslávil v januári 57 rokov.

Snívali o ňom milióny žien

Venezuelského herca Fernanda Carrilla si všetci pamätáme z telenovely Rosalinda, v ktorej sa zhostil hlavnej mužskej úlohy Fernanda Josého. Úloha bohatého fešáka Fernanda Josého del Castilla, ktorý sa zaľúbil do chudobnej, ale krásnej kvetinárky, mu dokonale sadla a spravila z neho hviezdu. Charizmatický herec je dodnes idolom mnohých žien.

V telenovele Rosalinda si zahral bohatého fešáka Fernanda José. Zdroj: Youtube

Možno aj vďaka svojmu sexi telu sa mu podarilo zbaliť mladučkú priateľku, dnes už manželku. Krásavcova láska sa volá María Gabriela a od herca je takmer o tridsať rokov mladšia, píše Plus JEDEN DEŇ. Fernandovi priaznivci si nedali ujsť príležitosť v komentároch poznamenať, že by mu mohla byť dcérou. On si však z toho ťažkú hlavu nerobí. Majú spolu 2-ročného synčeka Mila. Fernando je otcom aj staršieho syna Ángela Gabriela z predchádzajúceho vzťahu. On sa narodil v roku 2008.