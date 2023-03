Herečka z Klamstva, Monika Horváthová má snúbenca i dve dcérky. Plánovali svadbu v exotike, no zrazu je všetko inak, píše Báječná žena. Prečo? "Môže za to nakrúcanie," priznala. S priateľom Dominikom sú spolu už 11 rokov, majú dve dcérky Emíliu a Melániu. Pred rokom sa dokonca zasnúbili a navštívili exotické rezorty, keďže sa rozhodli mať svadbu v teple. Monike do toho však prišlo nakrúcanie seriálu Klamstvo a svadbu museli odložiť. Nedávno sa vrátili z dovolenky na Mauríciu, tak sa natíska otázka, či mali tajnú svadbu tam.

"Nie, nemali sme tajnú svadbu, nakoľko sme na ňu nemali čas," hovorí herečka. "Pri tej depke Klamstvo, ktorú som riešila polroka, mi v hlave veľmi romantické predstavy nezostali. Nedokázala som sa na to ani sústrediť. Naše svadobné plány sme úplne zmenili. Ten čas, ktorý sme si dopriali, nám trošku zmenil aj názor na veľké svadby.

Sme naklonení tomu, žeby sme možno tento rok urobili svadbu len s dvomi svedkami niekde na úrade, budú tam naše dievčatá a aspoň ušetríme nekresťanské peniaze, ktoré môžeme odložiť na neskôr, na ich štúdium," priznala Monika.

