Aktuálne herečka Monika Horváthová stvárňuje postavu Laury Kalasovej v markizáckom seriáli Klamstvo. Kým jej seriálovú mamu nepoznáme, tú skutočnú sympatická herečka vzala v nedeľu 19. marca do spoločnosti. Spoločne sa vybrali užiť si tanečný večer v podobe Let´s Dance.

Tomáš Maštalír hrá v seriáli otca jej žiaka a pozve ju na rande. Tam sa všetko začne. Zdroj: TV Markíza

V realite dvojnásobná mama, si týždeň predtým užila tanečné vystúpenia po boku svojho snúbenca Dominika. "Veľmi ma teší, keď máme spolu ten čas, kedy sme len my dvaja. Milujeme naše deti nekonečne a aj ten čas s nimi, ale tieto momenty osamote si naozaj užívame veľmi. Nie je ich zas tak veľa... Povedzme si pravdu," napísala k spoločným záberom so svojou láskou.

No a o týždeň neskôr Monike pozvanie užiť si babský večer vo dvojici prijala jej mamina Zlatica. Herečka sa spoločnými fotkami s maminou pochválila na sociálnej sieti. "Na včerajšom L E T’ S D A N C E ma sprevádzala moja krásna maminka," napísala k fotografiám predstaviteľka seriálovej Laury. Okamžite sa roztrhlo vrece komplimentov a pri pohľade na dve "Horváthky" by nikto ani len z rýchlika netipoval, že ide o mamu s dcérou. Pani Zlatica vyzerá tak skvele, že je priam neuveriteľné, že Monika je jej dcéra a nie sestra. "To nemôže byť maminka! Waaau, vyzeráte krásne," napísala Evka, "Maminka je veľká kočka, pôsobí skôr dojmom staršej sestry," pridala sa Saška a za pravdu im dala aj Ivetka: "Fiii, vyzeráte ako sestry. Ste krásne obidve." Nuž, je nad slnko jasnejšie, po kom Monika zdedila gény, krásu a šarm.