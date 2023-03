Písal sa rok 1985. Glynis Barber a Michael Brandon sa stali seržantkou Harriet Makepeaceovou a poručíkom Jamesom Dempseym. Dnes už kultový kriminálny seriál si vtedy získal milióny fanúšikov po celom svete, ktorí sa mohli tešiť z troch sérií.

Hlavní predstavitelia však neboli len hereckými kolegami. Na pľaci to totiž medzi nimi zaiskrilo natoľko, že sa to spred kamier prenieslo aj do súkromia. Dokonca natoľko, že dvojica si v roku 1989 povedala áno a spečatila tak svoju lásku, ktorá pretrvala dodnes a manželia tak tento rok oslávili už 33. výročie sobáša. To sa dnes v šoubiznise vidí skutočne výnimočne.

Dempsey a Makepeaceová Zdroj: moviestillsdb.com

A záberom z oslavy výročia sa pochválila Glynis na svojom instagramovom profile. V deväťdesiatych rokoch boli veľmi obľúbení. Takmer každá žena chcela byť ako Makepeaceová a takmer každý muž ako Dempsey. Vyzerali skvele, ladilo im to v práci, dobre sa na nich pozeralo. Stále sa na nich dobre pozerá, pretože ani po viac ako 30-ich rokoch vyzerajú výborne. Ona je stále kočka a jemu roky absolútne nič neubrali na charizme. Veď posúďte samé!

Ak by ste si chceli na seriál zaspomínať, nie je nič jednoduchšie. Od 1. decembra 2022 sa totiž Dempsey a Makeopeaceová vracajú na televízne obrazovky RTVS, ktorá ich bude vysielať v pracovné dni dopoludnia.