Ešte donedávna sa MMA bojovník spamätával z neúspešného zápasu s Patrikom Kinclom, ktorý mu v klietke nedal šancu a očakávaný súboj sa skončil porážkou Vémolu, píše Emma. Oporou mu aj v týchto ťažkých chvíľach bola jeho manželka Lela, ktorá stojí pri svojom manželovi v dobrom aj v zlom.

Karlos si zjavne oporu svojej manželky uvedomil, pretože jej prichystal predčasné narodeninové prekvapenie, keďže Lela na dlhší čas odletela do zahraničia. I keď má športovec za ušami veľa divokej histórie, bez svojej manželky by bol stratený a to si zrejme uvedomuje aj on sám. >>>