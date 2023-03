Sexi modelka so slovenskými koreňmi už pred nejakým tým rôčikom učarovala českému zápasníkovi Karolovi Vémolovi a od vtedy tento párik vytvára jeden škandál za druhým. Teda do rečí sa dostáva práve spomínaný Karol, pri ktorého mene sa akosi pričasto skloňuje slovo nevera. Naposledy sa do rečí dostal práve na dovolenke v Thajsku, kde ho prichytili s nemenovanou českou krásavicou.