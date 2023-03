Posledné dni sa na internete skloňuje meno známeho zápasníka, Karlosa Vémolu, so slovom nevera. Nie je to prvýkrát, čo sa prevalila takáto informácia. Fanúšikovia si mysleli, že po posledných kauzách spojených s neverami Karlosa a najmä po honosnej a veľkolepej svadbe s jeho, teraz už manželkou, Lelou Ceterovou, to utíchlo, no opak je pravdou…

Po každom jednom škandále sa dvojica dala naspäť dokopy, najmä kvôli ich dvom deťom. Je známe, že po každej nevere sa Karlos poriadne odviazal pri Lele, pretože jej vždy nakúpi nenormálne drahé materiálne veci, čím si ju akýmsi spôsobom opäť získa naspäť. Okrem inéhé však bývajú v luxusnej vile v Prahe, kde nájdete všetko, čo vás napadne. Takto skutočne nebývajú ani najznámejšie hollywoodske celebrity, ako býva Lela Ceterová s jej rodinou. Gigantické akvária, televízory vo vani, či zvieratá z exotiky.