V prvej epizóde Sisa a Juraj divákov privítali vo svojom dome a rozhovorili sa o svojich zvykoch a rituáloch.Dozvedeli sme sa, že manželia si extrémne potrpia na svoj zovňajšok, z domu zásadne nevychádzajú neupravení a dokonca sa snažia vyzerať dobre aj doma. "Dovolím si povedať, že mňa ani Sisu nevidieť na ulici, v predajni, pri obyčajných denných záležitostiach šlendriánsky oblečených," prízvukuje Juraj. Mladá generácia mužov si dokonca osvojila spojenie "na lelkešiaka", keď sa chcú elegantne obliecť, pretože Jurajovým poznávacím znamením sú saká, ktoré nosí rád napríklad aj k džínsom.

Aj pri neformálnych príležitostiach si manželia zachovávajú originálny elegantný štýl s prímesou extravagancie. Zdroj: Instagram.com/@sisasklovskaofficial

Je známe, že Juraj vie oceniť ženskú krásu a vôbec sa netají tým, že je pozorný, milý a prívetivý voči dámam. Ako sa s tým vysporiadala Sisa, ktorú pred Jurajom vystríhali hneď na začiatku ich vzťahu? "Všelijaké ženy mi rozprávali, že dávaj si bacha na neho, lebo on bársde bárčo... Nechajte to tak, nechajte to na mňa," odporučila im Sisa. Na to moderátor Adam Domorák zareagoval: "A rokmi vieš povedať, že to tak nie je?"

