Hneď v úvode novej relácie sme sa dozvedeli, prečo manželia netrpeli ponorkovou chorobou ani počas korony. Ich dom má totiž dve časti, pričom jednu tvorí takzvaný "žúrovačný" dom, v ktorom sa nachádza nahrávacie štúdio, Sisa sa tu pripravuje do školy a veľa času tu trávila najmä počas pandémie, zatiaľčo jej manžel obýval hlavnú časť domu. "Sisa bola tam a ja tu a keď sme po sebe zatúžili, tak sme sa navštívili," vysvetlil Juraj Lelkeš moderátorovi Adamovi Domorákovi, ktorý s nimi strávil 14 hodín po bratislavských baroch.

Koliba: Manželia Lelkesovci bývajú v lukratívnej bratislavskej štvrti. Zdroj: MATEJ KALINA

Keďže šou má mapovať najmä nočný život Lelkešovcov, z domu sa presunuli do obľúbenej pivárne v centre Bratislavy, kde Juraj hneď polichotil čašníčke. Divákov možno prekvapí, že Sisa je "pivárka", ale ona pivo skutočne miluje. Aj so segedínskym, s cibuľou a so slaninou. Je to jednoducho žena do koča aj do voza, ktorá miluje stanovačky, čo jej manžel vôbec nechápe: "Juraj potrebuje zástrčku na fén, solárium, on by so mnou nešiel pod stan," poťažkala si spevácka diva.

Sisa si obliekla fuksiový overal na telo a Juraj červené sako. Dosť netradičné outfity, na to, že svoju "tour po nočnej Bratislave" začali v pivárni. Pútali pohľady všade, kde sa zjavili. Sprevádzal ich moderátor Adam Domorák. Zdroj: TV Markíza

Juraj však veci uviedol na pravú mieru a pochválil sa, že po prvom ročníku na vysokej škole bol so spolužiakom stanovať v Bulharsku: "Posudzuje ma podľa nášho spoločného života, ale ja som žil aj predtým." Sisa s Adamom si preto od Juraja vynútili prísľub, že tú stanovačku spolu predsa len dajú. V pivárni práve prebiehala oslava a Sisa vôbec nemala problém zablahoželať a zaspievať neznámemu oslávencovi a spraviť si s ním fotku na pamiatku: "Milujem ľudí a vážim si to, že sa chcú so mnou odfotiť a že ma majú radi."

Kto u LELKEŠOVCOV nakupuje? Budete sa smiať, ako to majú podelené!

Klikajte SEM!

Vedeli ste, že Sisa s Jurajom sa zoznámili v ružinovskej pivárni a okrem iného Juraja očarila aj tým, že pila pivo? "My sme stále v duchu mladí, čo je dôležité a tiež sme sa v tom s Jurajom našli, lebo u mňa je vek len číslo a uňho to isté," uzatvára spevácka diva prvú epizódu šou.