Prezraďte, prečo ste doteraz nemali Instagram?

– Mám Facebook, vyrastala som v čase, keď vznikol, a myslela som si, že to je úplne dostačujúce. A dnes všetci okolo mňa majú Instagram. Mala som pocit, že ho nepotrebujem. Nie som ten typ, ktorý príde ku kaderníčke a fotí sa. Vôbec neviem fotiť selfie, neviem sa na ňom tváriť ani ho nastaviť. Fotím prácu, zákulisie divadla a tým prezentujem svoju prácu. Alebo potom sa tak trocha pochválim, keď niekde som a je mi dobre. (Úsmev.)

Ako najradšej relaxujete?

– Aj dobrá kniha je pre mňa relax. Ale veľakrát, keď začnem čítať, začnú mi padať viečka. (Smiech.) Mám rada prírodu, slnko a šport v rekreačnej forme. Veľmi rada chodím do rakúskych vinárničiek. Je to hodina a pol príjemného šliapania. Chodím aj na lezeckú stenu. Alebo ešte pečiem koláče, to ma naučila korona, dokonca robím aj vlastné recepty. (Úsmev.) Rada žehlím, dávam veci na svoje miesto, som puntičkárka. (Smiech.) To ma upokojuje.

Témou čísla je ezoterika, aký k nej máte vzťah?

– Verím, že sa dejú veci, ktoré si nevieme racionálne vysvetliť, a pripisujem to nejakej vyššej moci. Myslím si, že keď sa niečo má stať, stane sa to. Sú momenty, keď sa niekto obracia k Bohu, ja k tej „vyššej moci“, neviem to inak pomenovať. Neviem, čo to je, ale verím tomu. Myslenie má obrovskú silu, keď si budete hovoriť, že niečo nedokážete, tak to ani nedokážete. Ale funguje to aj opačne. Nejako extra na ezoteriku neverím, napríklad k veštkyni by som nešla. Čo keď má pravdu? Radšej to nechcem vedieť. (Smiech.) Ani z ruky by som si nedala veštiť. Na to som príliš racionálna. Ale ak človek verí v čokoľvek a pomáha mu to, je to v poriadku. Hlavne nech je spokojný. Lebo potom bude aj ľudstvo šťastné. Naokolo je toľko zla, ktoré pramení z ľudského nešťastia, radšej verme v niečo, čo nás robí šťastnými, a celý svet bude lepším miestom.

Je niečo také, čo diváci o vás nevedia?

– Nerada spievam, napriek tomu hrám v dvoch muzikáloch. (Smiech.) Potom mám rada motokáry, aj keď som dlho nejazdila, ale veľmi rada šoférujem. A nechám sa nahovoriť na čokoľvek, na hocijakú hlúposť, stačí mi málo a idem do toho. (Úsmev.) Pre dobrú vec som skákala z mosta, bežala som trojkilometrový maratón, zvládla cyklomaratón. Ľahko sa nechám nahovoriť na veci aj mimo komfortnej zóny.

Prezradila o sebe:

✔ Ktorá slovenská herečka je vaším vzorom?

Veľmi sa mi páči herectvo Jany Oľhovej, Milky Vášáryovej, Aničky Javorkovej, Dany Košickej, Anikó Vargovej, ale je ich mnoho...

✔ Váš najväčší zlozvyk?

Niekedy niečo poviem, skôr ako si to premyslím, a potom ma to mrzí. A ešte v noci vyjedám čokoládu alebo syr z chladničky. (Smiech.)

✔ Čo je podľa vás najťažšie na práci herečky?

Skĺbiť všetky predstavy a zhmotniť ich tak, aby to malo ten želaný výsledný efekt. Ale aj byť úplne pripravená a byť si vedomá toho, aká som, netlačiť sa niekam, kde sa necítim dobre. Lebo základ je byť sama sebou. (Úsmev.)