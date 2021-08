Veru tak, aj ona podľahla novodobému trendu, ktorý uchvátil v poslednej dobe viaceré známe tváre slovenského šoubiznisu ako napríklad Mirku Kalisovú a Kristínu Tormovú. Ako boli pred rokom veľmi trendy farebné zapletané vrkoče, dnes to vyzerá, že sa celebrity nezaobídu bez módnych dredov. Veru tak, čo kedysi prislúchalo skôr vyznávačom Reggae muziky dnes oslovuje hlavne dospelé ženy, ktoré si takto plnia svoje sny.

Kristína Tormová Zdroj: instagram kristina.tormova

Rovnako to má vraj aj Lenka, ktorá po dredoch už dlhšiu dobu túžila a takto koncom prázdniny sa odhodlala aj ona a tak jej nádhernú hrivu zdobia aj umelé dredy, ktoré má až pod zadok.

Sny si treba plniť.. ja som si ten svoj splnila.. máte nejaké sny, ktoré ste si splnili, alebo sa ešte len chystáte..? Lenka Šóošová/Instagram

Možno sa pýtate, či si môže dovoliť takto sa zahrávať so svojim výzorom, keďže je neustále na obrazovke. Lenka na to vyzrela. Nové dredy jej spredu vôbec nevidno a vzadu sa dajú pekne zvinúť do drdola alebo iného účesu. Okrem toho Lenka vyznáva uvoľnený športový štýl, ku ktorému nezvyčajný účes celkom pasuje.

Lenka Šóošová si dala "vyrobiť" nové vlasy. Jej fanúšikom sa zmena nepáči. Zdroj: Instagram.com/lenkasoosova

Lenka Raimanová Šóošová má krásne prirodzne husté vlasy Zdroj: Instagram.com/@lenkasoosova

No niektorí fanúšikovia sympatickej moderátorky boli skôr zhrozený. Zatiaľ čo niektorí ju za odvážny krok chválili, našli sa aj takí, ktorým to vôbec nie je po chuti. „Ste krásna žena, pôsobíte prirodzene, ale prepáčte, tie vlasy uuuplne umelo, neprirodzene, možno zle urobené,“ znie jeden z komentárov. Ďalší tiež nešetrí vlnou kritiky: „Noóoo neviem, ale toto sa mi vôbec nepáči. Dosť nekvalitné...Lenka, veď vy ste mali krásne prirodzené vlasy…“

A vy si čo myslíte?