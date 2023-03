V stredu 1. marca televízia Markíza predstavila v bratislavskej Inchebe tanečné páry aj porotu šou. Hoci neprišlo komplet celé osadenstvo Let´s Dance, len sa to tam tak blyšťalo. Páni nahodili obleky, ktoré by si zrejme za iných okolností len tak do spoločnosti neobliekli a dámy? Fúha, tak pri pohľade na niektoré by mohlo byť pánom horúcom.

A horúco bude zrejme aj na tanečnom parkete počas priamych prenosov. Teda, minimálne za predpokladu, že sa dámy "oháknu" podobne, ako na tlačovku. Niektoré z nich mali neprehliadnuteľné šaty, iné hlboké výstrihy a tanečné partnerky Borisa Valábika a Richarda Autnera - Eliška Lenčešová a Dominika Rošková, sa pochválili vysokými rázporkami. Stačilo pár centimetrov a sukne by im ani nebolo treba. Prítomných tak ukázali sexi nôžky vypracované tancom.

Predstavenie párov tanečnej šou "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Boris Valábik a Eliška Lenčešová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Zahanbiť sa v tomto prípade nenechala ani Adela Vinczeová v striebornom komplete, ktorý odhaľoval jej štíhly driek a rovnako, ako pri Eliške a Dominike, aj blondínka z poroty ukázala ladnú nôžku. Absolútne najodvážnejšie šaty však mala Radka Britaňáková, tanečná partnerka Juniora. Tie boli totiž ultra mini s odhaleným celým chrbtom a hlbokým padavým výstrihom.