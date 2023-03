Bombastický úvod, skvelí moderátori a strhujúce tanečné výkony - tanečná šou LET´S DANCE to odpálila v nedeľu večer vo veľkom štýle a v slovenských domácnostiach sa začala šíriť nákazlivá tanečná horúčka. Divákov pritiahla k obrazovkám aj silná a atraktívna zostava tanečníkov, či už sa bavíme o hviezdnych súťažiacich alebo ich profesionálnych tanečných partneroch. Po 10 rokoch sa napríklad vrátila na parket Ivanka Gáborík, ktorá tvorí tanečnú dvojicu so svojím manželom, bývalým hokejistom Mariánom Gáboríkom. Jeho kolegovi z podcastu Boris a Brambor zase sekunduje krásna tanečnica Eliška Lenčešová.

Výbornú dynamiku celej šou udržiavajú aj vtipné dokrútky a hodnotenia poroty. A práve v tomto smere strhli na seba pozornosť bývalé hokejové hviezdy Majo Gáborík a Bobo Valábik, ktorých pôvodná profesia nemôže mať ďalej od ladného tanečného kumštu. Mohlo by sa zdať, že oproti svojím hereckým a speváckym kolegom sú v nevýhode, no oni zo svojho hendikepu urobili prednosť a navzájom sa častujú uštipačnými komentármi, ktoré dostávajú divákov do kolien. Ani jeden z nich netají, že majú v súťaži obrovskú motiváciu byť lepší ako ten druhý, a tak si veľkolepej tanečnej šou urobili aj osobný súboj. Je jasné, že táto dvojica sa ešte postará o poriadnu dávku zábavy.