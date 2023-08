Amalfijské pobrežie, Taliansko

Amalfi, Taliansko Zdroj: Shutterstock

Nie div, že talianske Amalfijské pobrežie je takým lákadlom pre celebrity, ktoré tam často trávia dovolenku či medové týždne. Jeho čistá stredomorská elegancia a živé farby fasád domov z neho robia jeden z najmalebnejších kútov sveta. Amalfijské pobrežie je členité, skrášľujú ho budovy v pastelových farbách a rybárske dediny. Pozdĺž pobrežia nájdete niekoľko pozoruhodne krásnych luxusných hotelov. Stretnúť tam môžete osobnosti, ako sú Beyoncé a Jay-Z, Rod Stewart, Reese Witherspoon, Christy Turlington či Heidi Klum.

Marbella, Španielsko

Marbella, Španielsko Zdroj: Shutterstock

Pieskové pláže, bujarý nočný život, vlny a slnko – to všetko ponúka obľúbené španielske prímorské letovisko. Z luxusných hotelov a barov je tam naozaj na výber, takže na svoje si príde každý, kto chce pretancovať noc a cez deň polihovať na pláži. Marbellu si zamilovali napríklad Cristiano Ronaldo so svojou Georginou či Eva Longoria.

Toskánsko, Taliansko

Toskánsko, Taliansko Zdroj: Shutterstock

Toskánsko v sebe spája pokoj vidieka s úžasnými výhľadmi, čo z neho robí fascinujúce miesto pre milovníkov prírody. Mestá ako Florencia, Siena či Pisa sú častým cieľom milovníkov umenia, od architektonických zázrakov až po fresky, sochy a maľby. Pozdĺž pobrežia Toskánska je veľa nádherných pláží vrátane luxusného pobrežia Versilia, ktoré je povestné svojím letným bujarým nočným životom. Samozrejme, fantastické víno a kuchyňa hrajú hlavnú úlohu v toskánskom životnom štýle, bez ohľadu na to, kam idete. Okrem návrhára Armaniho či speváka Andreu Bocelliho tam môžete uvidieť Stinga, ktorý tam vlastní vinárstvo, či Justina Timberlaka s Jessicou Bielovou.

Dubrovník, Chorvátsko

Dubrovník, Chorvátsko Zdroj: Shutterstock

Celebrít v Dubrovníku je azda rovnako veľa ako jeho obyvateľov! Táto slávna destinácia Chorvátska inšpirovala aj tvorcov kultového seriálu Hra o tróny, ktorý sa natáčal v starých uličkách Dubrovníka. V minulom storočí to bola obľúbená dovolenková destinácia Elizabeth Taylorovej. Aj osobnosti ako Michael Douglas, Tom Cruise či Richard Gere si toto miesto zamilovali, radi sa tam vracajú.

Saint-Tropez, Azúrové pobrežie

Saint-Tropez, Francúzsko Zdroj: Shutterstock

To by bolo, aby medzi najobľúbenejšími letnými destináciami chýbalo toto čarovné pobrežie Francúzska. Malebné pláže, azúrové more, kuchyňa galského kohúta, jachty a šampanské tečúce prúdom vo dne i v noci. To najlepšie z najlepšieho tam každoročne láka také mená ako Jennifer Lopez, Johnny Depp, Cate Blanchett či Simon Cowell.

Comské jazero, Taliansko

Comské jazero, Taliansko Zdroj: Shutterstock

Malebné jazero, ktoré sa nachádza neďaleko Milána v severnom Taliansku, je v podstate hlboká a úzka vodná plocha, ktorá sa kľukatí v dĺžke asi 50 kilometrov. Mestečko Bellagio, ležiace na jeho brehu, si nenechajú ujsť ani tí najslávnejší spomedzi slávnych. Už od čias Rímskej ríše lákali azúrové vody, zalesnené svahy a nádherné domy náročných dovolenkárov. Skutočnosť, že si tam George Clooney už pred rokmi zadovážil letné sídlo, ešte zvýšila jeho popularitu. Okrem Georgea a jeho milovanej Amal tam narazíte aj na Nicole Kidmanovú, Roberta Pattinsona či Jona Bon Joviho.

Svoju vilu si George kúpil ešte skôr ako spoznal Amal. Dnes tam trávia leto spolu so svojimi deťmi. Zdroj: Shutterstock

Mykonos, Grécko

Mykonos, Grécko Zdroj: Shutterstock

Jeden z mnohých krásnych gréckych ostrovov v sebe snúbi luxus a jednoduchosť. Svoj letný raj tam našli hviezdy ako Tom Hanks, George Clooney, Mick Jagger či Madonna. Grécko je populárna destinácia jednak pre veľmi fotogenické zákutia a malebné dedinky, ako aj pre azúrové more a výbornú kuchyňu. Goldie Hawn spolu s partnerom Kurtom Russellom si na ostrove Skiathos dokonca kúpili letné sídlo, kde s celou rodinou trávia značnú časť leta.