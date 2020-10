Rytmus a Jasmina

Prominentná dvojica si pobalila kufre, Sanela a vyrazila letecky na dovolenku k moru. Ani jeden z manželov nepriznal, kam presne išli, ale v komentároch ich „nabonzoval“ istý fanúšik a prezradil, že sú v Turecku.

Moderátorka ani raper sa rozhodne nesnažia svoj výlet do exotiky utajiť a už stihli zverejniť niekoľko fotiek z miest, o ktorých môže väčšina Slovákov len snívať. Slnko, more, palmy, pohoda. Celoplošné testovanie ich zjavne netrápi. Jasmina na svojom účte napísala: „Ja viem, že toto nieje úplne štandardná materská, ja viem, že toto nie je úplne štandardný lockdown, ale úprimne? Je to krásne. Som vďačná, že to takto môže byť.“

