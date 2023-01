16. januára Gina zomrela a naposledy sa ukázala na verejnosti 21. novembra v talk-show Domenica in na stanici Rai 1, kde sa sťažovala na svoju rodinu a to, ako sa ju snažili zbaviť svojprávnosti. "Mám právo žiť a zomrieť v pokoji," povedala a myslela pritom na spor so synom Milcom Skoficom a vnukom Dimitrim.

Chceli jej peniaze?

Synovi a vnukovi sa nepáčilo, že veľa darčekov a peňazí dávala svojmu mladému asistentovi, ktorého si nasťahovala aj k sebe do vily s dcérou Ginou. Pomenoval ju po herečke. Gina tvrdila, že jej pomohol posunúť sa vpred a je iba na nej, komu dáva alebo nedáva svoje peniaze. No jej syn to videl inak. Tvrdil, že tento asistent jeho mamu doslova "odstrihol" od rodiny a využil ju. Preto Gina sa musela podriadiť súdom nariadenej psychologickej expertízy, či je svojprávna a schopná spravovať svoj majetok.

Gina Lollobrigida Zdroj: Shutterstock

Obrali ju o moc

V októbri súd dospel k záveru, že Gina Lollobrigida je schopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa bežného každodenného života, ale už nie takých, kde ide o správu peňazí, spoločností a nehnuteľností. Mimochodom Ginin právnik, Antonio Ingroia, bývalý prokurátor v kauzách proti mafii, v relácii Rai 1 vyhlásil, že príbuzným nejde o blaho Giny, ale len o jej majetok. Gina sa rozplakala v televízii, keď o tom rozprávala, že je to pre ňu veľké poníženie a nemyslí si, že sa niekedy cez tento spor prenesie. So synom sa prestala rozprávať a stýkať.

Preslávil ju Zvonár i Fanfán Tulipán

Gina nemala ľahké ani detstvo, narodila sa pred druhou svetovou vojnou a v detstve preto zažila strach a vojnové strádanie, po skončení sa presťahovali s rodinou do Ríma. Jej kariéra sa začala filmom Pozor, banditi! z roku 1951 a nasledoval slávny Fanfán Tulipán, ktorý dodnes rezonuje aj u nás. No všetci si ju pamätáme aj z Rímanky a zo Zvonára u Matky Božej ako krásnu Esmeraldu.

Gina ako krásna Esmeralda vo filme Zvonár u Matky Božej Zdroj: MovieStillsDB

Fotografovala a vstúpila aj do politiky

Neskôr opustila svet filmu, aby sa venovala fotografii. Chcela sa stať profesionálnou fotografkou. Fotila slávne tváre ako futbalistu Pelého, prezidenta Ronalda Reagana, herca Paula Newmana či maliara Salvadora Dalího. Ale kritika si nemyslela, že jej fotografie sú až také dobré. Skúsila sa venovať aj sochárstvu, ale ani tam neuspela. Okrem toho sa venovala charite a svoj vplyv aj majetok často venovala na dobročinné účely či výskum. V roku 1996 navštívila aj Slovensko na filmovom festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach. Dožila sa úctyhodného veku 95 rokov a na jeseň roku 2022 dokonca kandidovala do senátu a angažovala sa ako politička. Aj to hovorí v prospech Giny, že mentálne bola do konca života v poriadku a iba rodina jej urobila posledné dni peklom.



