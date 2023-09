V tretej sérii reality šou Love Island čaká na obyvateľov vily 44 zvedavých kamier. Diváci tak v „priamom prenose“ uvidia, ako sa „srdiečka“ postupne zamilujú, aj so všetkými vzostupmi a s pádmi a so všetkými emóciami, ktoré so sebou láska prináša. Páry na Love Islande prejdú aj testom pevnosti svojich vzťahov. Každému, kto nebude v páre alebo bude spárovaný účelovo, hrozí, že bude musieť šou opustiť. Tvorcovia si do tretej série šou pripravili množstvo noviniek a prekvapení. Zaručene sa tak budete mať na čo tešiť. Víťazi získajú rozprávkovú výhru 75 000 eur. Zamilované „srdiečka“ prevedie pobytom na ostrove lásky opäť hviezdna moderátorka Zorka Hejdová, ktorej sme sa opýtali aj na jej prvú lásku.

Boli ste vernou diváčkou prvej série Love Islandu. Druhú sériu ste moderovali. Ako sa váš vzťah k tejto reality šou zmenil?

Diametrálne. Je niečo úplne iné byť len divák a iné je stať sa toho súčasťou. Love Island je mojou srdcovkou. Keď ste uprostred toho ohromného kolosu, tá šou vás doslova pohltí. Málokto vie, že na nej pracuje vyše 120 ľudí v štábe, a to hovorím len o tej „partii“ na Kanárskych ostrovoch. Nepočítam všetkých tých, ktorí na projekte pracujú na diaľku.

Ovplyvnil Love Island váš pohľad na zoznamovanie sa v 21. storočí?

Ono to nebude len Love Islandom, ale vnímam, že doba je iná. Nielen zoznamovacia reality šou, ale aj zoznamovacie aplikácie, sociálne siete... Myslím si, že pre väčšinu ľudí sa tie možnosti niekoho spoznať presunuli práve tam. Som úprimne celkom rada, že hľadať nemusím. Netuším, ako by som v dnešnej dobe s tým zoznamovaním obstála, a na Love Islande som, bohužiaľ, mimo vekovej kategórie, tam už môžem naozaj len moderovať. (Smiech.)

Love Island je hlavne o láske. Pamätáte si na svoju prvú lásku?

Bola intenzívna a na prvú lásku dlhá. Asi som stály typ. Do toho chlapca som sa zamilovala už v trinástich a po základnej škole sme spolu začali chodiť. Vydržalo nám to dva a pol roka a mám len pekné spomienky.

Vašou životnou láskou je Míra Hejda. Ako sa dá spoznať, že je to tá pravá láska, respektíve ako ste to spoznali vy?

Postupne. U nás to nebolo zo dňa na deň, ale zrazu som vedľa neho sedela, pozerala sa naňho a uvedomila si, že už si neviem predstaviť, že by som bola bez neho. A neviem si to predstaviť dodnes. Možno to nie je láska prvá, ale aspoň dúfam, že bude posledná.

Prezradíte váš recept na šťastné manželstvo?

Keby takýto osvedčený recept existoval, nebola by asi taká rozvodovosť. Vždy je to len a len o tých dvoch ľuďoch. Ale ak je niečo, čo v našom vzťahu považujem odjakživa za kľúčové, je to komunikácia. Hovoriť o všetkom, nezametať problémy pod koberec, keď už sa naskytnú, vyčistiť vzduch a ísť ďalej. A zmysel pre humor. Ten je u nás veľmi dôležitý a mnohokrát je liekom na všetko, nielen v partnerských vzťahoch.