Ľubo bol donedávna pre komplexy zo svojho vzhľadu neustále zavretý doma za počítačom a nikam nechodil, hoci v mladosti hrával aktívne hokej. Po zranení kolena to s jeho kondíciou išlo dolu vodou a so športom nadobro sekol. Keď sa spoznal s Marošom Molnárom, ručička na váhe ukazovala neuveriteľných 193 kíl a po ročnej drine sa dostal na číslo 78. Od nakrúcania relácie ubehlo už niekoľko mesiacov a Ľubo sa stále udržiava vo forme. „Po galavečere sa toho veľa nezmenilo, stále chodím cvičiť, do práce, na výlety. Užívam si život, ktorý som si musel pre svoju hlúposť naspäť vybojovať,“ prezradil Ľubo a informoval o tom aj portál pluska.sk.

Iba 27-ročný Ľubomír Sedliaček z Extrémnych premien sa vyjedol na neuveriteľných 193 kíl. Zdroj: tv markíza

Okrem nového tela mu súťaž priniesla do života aj lásku, spolusúťažiacu zo šou, Jessicu. „Stále sme s Jessicou spolu. Užívame si spoločné chvíle a všetko, čo spolu podnikáme,“ netají sa a vďačí jej aj za veľkú podporu po operácii. „Boli tam aj komplikácie a vôbec to nebolo ľahké! Neviem, ako by som to zvládol bez svojej priateľky, venovala mi vtedy všetok svoj čas a bola pri mne 24/7," dodal nadšene.