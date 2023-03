Tomáš Holý už ako dieťa patril medzi najväčšie filmové hviezdy a svoj talent predviedol v mnohých snímkach. Nezabudnuteľný herec však zavesil svoju kariéru na klinec a venoval sa právu, no potom v mladom veku tragicky zahynul pri automobilovej nehode. Jeho vtedajšou láskou bola speváčka Lucie Bílá, ktorá na neho nikdy nezabudne. "Pred pár dňami by mal 55 rokov, pre pár dňami to bolo 33 rokov, čo odišiel. Tomáš Holý, chalan, na ktorého sa nezabúda," napísala na sociálnej sieti umelkyňa, o čom napísal aj časopis Život.

Bílá pridala aj fotografiu, ktorú doposiaľ nikto nevidel. "Táto fotka je jediná, ktorú mám. Je zo Silvestra 89. Boli sme opití láskou a revolúciou a tešili sme sa na všetko, čo príde," neskrývala emócie.