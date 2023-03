Je to neuveriteľné, no jediný syn Lucie Bílej, Filip Kratochvíl oslávil 28. narodeniny. Jeho otec, podnikateľ Petr Kratochvíl, zlomil kedysi speváčke srdce, keď ich opustil kvôli Miss Československo 1992, Pavlíne Babůrkovej. Petr Kratochvíl totiž túžil po veľkej rodine a tú by s ambicióznou speváčkou Luciou Bílou asi nikdy nemal. S Pavlínou vyženil aj jej dnes už dospelého syna Jana a k nemu do rodiny postupne pribudli ďalší štyria potomkovia, Pavel, Petr, Ilona a Julie. S prvou manželkou má Petr Kratochvíl ešte dcéru Barboru, čiže spolu sa stará o sedem detí.

Bývalá federálna miss Pavlína Babůrková sa od tej doby, čo žije s Petrom Kratochvílom, stiahla z verejného života a väčšinu času trávi v jevanskej vile výchovou potomkov. Na istý čas si odskočila do lokálnej politiky, keď sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Jevanoch. Pavlína sa objavila aj na stretnutí bývalých missiek, ktoré pred pár rokmi organizoval producent a prezident Miss Českej republiky Miloslav Zapletal a treba povedať, že aj po tom, čo porodila päť detí, vyzerá famózne. A rovnako dobre vyzerá aj bývalá partnerka Petra Kratochvíla Lucie Bílá, no samotný podnikateľ sa zmenil na nepoznanie. Veď uznajte sami v galérii!