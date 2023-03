Z neznámeho chlapca zo sídliska sa vypracoval na jedného z najpopulárnejších raperov slovenskej scény. Okrem hudby sa pustil aj do podnikania a aj v súkromnom živote sa mu nesmierne darí. Michal Dušička, či skôr Majk Spirit, ako ho všetci poznáme má po svojom boku milujúcu manželku Mariu a krásnu dcérku Ariu, ktorá rastie ako z vody. Narodila sa v roku 2020 a je to nádherné dieťa. Spirit svojim milovaným ženám dopraje krásny a pohodový život.

Aj preto sa s nimi ešte začiatkom roka vybral do exotiky. S rodinou zvolili thajský ostrov Koh Samui, kde strávili viac ako dva mesiace. "68 nádherných dní, slnko, more, pláže, bazény, palmy, coconuts, ice coffee, tom yum, fresh fish, fresh fruit, mango sticky rice, bike rides, boat rides, masáže, jetski, singha beer, rosé, gin&tonic, sunsets, ale hlavne priceless chvíle s mojou rodinkou a úžasné spomienky. Cítim sa extrémne vďačný, že sme toto mohli zažiť už druhýkrát. Ďakujem Thajsko," napísal k záberu so slonmi na sociálnej sieti hudobník, ktorý si tento oddych nevie vynachváliť.

Malá Aria je krásna ako obrázok! Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX52vdJB2sW/

To, že sa absolútne nechal pohltiť prostredím a relaxom, dokazuje aj to, že sa takpovediac zmenil na Robinsona. Kým v nie tak ďalekej minulosti sme boli na Majka zvyknutí ako nahladko oholeného či s miernym strniskom, na dovolenke zapustil bradu a nápadne sa tak podobá na knižnú a filmovú postavu. "To už úplne Robinson Crusoe," napísal jeden z komentujúci a ďalší mu dal za pravdu: "Majk úplný Robinson Crusoe." Jeden z fanúšikov ho aj s manželkou na zábere prirovnal zasa k známej dvojici Tarzanovi a Jane. Aj vám pripomína Majk Robinsona? Nech je ako chce, podstatné je, že sa takto cíti pohodlne a páči sa svojej manželke.

Majk Spirit prežíva so svojou rodinou veľké šťastie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZwEw9oBLZz/