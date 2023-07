Mária Čírová je so svojím manželom Marošom Kachútom už neuveriteľných 15 rokov a z toho 14 rokov je mamou. Postupne sa im narodili tri deti, Hugo, Zoe a najmladší Ruben. Speváčka je silne rodinne založená, a svoju úlohu mamy a manželky si vyslovene užíva. Takéto nastavenie si vzala od svojich rodičov, ktorým často venuje láskyplné vyznanie aj na sociálnych sieťach. Budete sa však čudovať, čo jej poradila mamina, keď Mária opúšťala rodičovský dom. Žeby to bol ten pravý recept na manželské šťastie? Kliknite si do GALÉRIE a dozviete sa viac!

Mária Čírová s milovaným manželom Marošom Kachútom Zdroj: Instagram.com/@mariacirova

Keď Mária uverejnila najnovšiu fotku svojej maminy s komentárom "Maminka, ty si tak nádherná žena, si ako víla", fanúšikovia nešetrili obdivnými komentármi. Maminu vychválili za jej prirodzenú krásu, ale aj za to, že z nej ide naozaj pozitívna energia, radosť a dobro.

Keď Mária ako dvadsaťročná otehotnela s prvým synom Hugom, ani na okamih nezapochybovala, že sa jej stalo to najlepšie. Verejnosť si však myslela svoje, a tak Mária musela čeliť nepríjemným reakciám ľudí a médií na jej osobu. Prorokovali jej, že jej perfektne naštartovaná kariéra a hudobné sny sa rozplynú v starostiach, stresoch a množstve okakaných plienok. To by však nebola Mária, ktorá svoje tehotenstvo vnímala ako ten najväčší dar, preto sa téme materstva rozhodla venovať aj vo svojich streamoch.