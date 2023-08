Známa moderátorka pôsobiaca vo verejnoprávnej televízii RTVS, kde moderuje reláciu Dámsky klub, v lete, v roku 2019, žiarila šťastím a bola vysmiata od ucha k uchu. Nečudo - veď jej prvorodená a zároveň jediná dcéra Kristína sa vydávala sa za svojho dlhoročného milovaného priateľa, úspešného volejbalistu, Adama Kociana. Mladý párik si povedal vzájomné ÁNO v Primaciálnom paláci v Bratislave a svadobnú hostinu mal v známej reštaurácii na brehu rieky Dunaj. Všetko vyzeralo ako z rozprávky... Mysleli si, že ich láska je večná a že spolu zvládnu všetky životné nástrahy. Napokon, to si aj sľúbili. Ale, mýlili sa! Život to zariadil inak! Tri roky po ich veľkom svadobnom dni prišiel zlom! Na jeseň 2022 sa začalo šepkať, že vzťah Kristíny a Adama prechádza veľkou krízou. V decembri minulého roka to dokonca potvrdila samotná "nevesta", píše pluska.sk.

Kika Kocian Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cs_gu4CKA3G/

A verejnosť vtedy začala polemizovať a domýšľať si, čo sa medzi nimi asi tak stalo... Kristína síce načrtla dôvod ich rozchodu, ale nič nepovedala priamo. "Mali sme niekoľko náročných období, ale vždy sme ich spolu zvládli. V čase našej svadby sa toho udialo veľa naraz – začali sme bývať na Slovensku (v jednoizbovom byte), hľadali sme si zamestnanie, Adam ukončil kariéru profesionálneho športovca a potreboval si nájsť niečo nové, čo ho bude baviť a živiť," načrtla Kristína, ktorá dala von svoje pocity a potvrdila dokonca aj to, že si stále nie sú s Adamom napriek všetkému ľahostajní. "Mali sme to náročné, ale zvládli sme to. No obdobie, ktorým si prechádzame teraz, je zatiaľ najťažšie, ale napriek tomu sme stále schopní racionálne komunikovať. Dobré je to, že sa máme veľmi radi, to sa asi nikdy nezmení," priznala vtedy mladá pani Kocian. Po týchto slovách sa zdalo, že by sa ich rozchod ešte mohol zvrátiť a mohli by sa dať znova dokopy. Ale keď sa na Vianoce ukázalo, že boli od seba, nádej, že túto krízu zvládnu, začala byť veľmi-veľmi malá... A teraz už úplne zhasína...

Vzácne chvíle, ktoré trávia mama a dcéra spolu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CRLwk5BLXjH/

Kristína neskôr na sociálne siete napísala aj toto: "Mám ho stále extrémne rada. Je to úžasný muž, no nie som si úplne istá, či si vieme nájsť k sebe cestu v tomto bode, v akom sme, je to náročné, lebo som si myslela, že on bude ten pravý alebo ja pre neho," tvrdila a ľuďom, ktorí im fandili, pri týchto slovách stískalo srdce od smútku, že im to nevyšlo. "Koniec koncov, to, že sme sa vzali, svedčí o veľa veciach. Naozaj sme obaja verili, že to je ono, no okolnosti sa vyvinuli takým smerom, že sme si nevedeli k sebe nájsť cestu. Neboli sme na rovnakej vlnovej dĺžke a potom sa to začalo kaziť," povedala pluske.sk v januári, keď ju stretli na filmovej premiére, samu bez manžela Adama. Myslela tým slovom "okolnosti" to, že sa zaľúbila do nového muža? Hm, teraz to vyzerá, že áno... A asi málokomu to "vyhovorí". Pravdu však vie len ona a jej bývalý manžel Adam, ktorý sa, mimochodom, k ich rozchodu absolútne nevyjadruje.

Aj keď Kristína tvrdila, že za ich rozchodom nie je nikto tretí, asi iba málokto uverí tomu, že hovorila pravdu. Osem mesiacov od "verejného rozchodu" so svojím zákonitým Adamom totiž na sociálnej sieti ukázala fotku, na ktorej opätuje sladké bozky jednému peknému svalovcovi. Tú istú fotku zverejnil aj ON. A kto to je? Malo by ísť o jej kolegu, kameramana Jakuba, z portálu Refresher, kde Kristína tiež pracuje. Dvojica spolu údajne randí už nejaký ten piatok. Párik spolu trávil víkend vo Vysokých Tatrách, kde sa na Štrbskom plese konali športové preteky.

Či má po svojom boku novú krásku aj jej ex-manžel zatiaľ nevedno. Isté však je, že Kristína po boku svojho nového chlapa žiari šťastím a pravdepodobne si na Adama už ani len nespomenie. Osud však v živote rozdáva rôzne karty, a tak čas ukáže, ako sa v prípade dcéry slávnych rodičov Malachovských všetko ďalej vyvinie. Koniec koncov - s Adamom pred svadbou už jednu veľkú krízu mali. Dokonca boli nejaký čas rozídení. A potom sa dali znova dokopy. Bude to tak aj v tomto prípade?

