Po ukončení nakrúcania mimoriadne úspešného markizáckeho seriálu sa Laura z obrazoviek vytratila, no na sociálnych sieťach je aktívna a so svojimi fanúšikmi pravidelne komunikuje. Tí sa môžu tešiť z jej videí a záberov, na ktorých vidieť, že z malého dievčatka rastie poriadna kočka a rozhodne by ste netipovali, že Laura má iba 12 rokov. Obľúbená je talentovaná herečka najmä na Tik-Toku, kde majú jej videá rekordné čísla sledovanosti.

Z Laury je už veľká kočka, ktorá hviezdi aj na sociálnych sieťach. Zdroj: TV Markíza

Gavaldová rada používa rôzne skrášľujúce filtre, siaha po trendy kúskoch, ako sú roztrhané rifle či mačacie slnečné okuliare, a vidieť ju možno aj so skateboardom, či na koňoch. Z mladučkej herečky tak rastie štýlová kočka, ktorú by ste na jej záberoch zo súkromia možno ani nespoznali.