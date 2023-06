Iba 1,5-ročného chlapca hospitalizovali v košickej nemocnici. Zatiaľ čo jeho mama bola s dcérou doma, personál ho priviazal obväzmi k postieľke, píše Plus JEDEN DEŇ. Starostlivosť na detskom oddelení by nemala vyvolávať žiadne pochybnosti. To, čo sa však malo udiať v Detskej fakultnej nemocnici Košice, je mimoriadne zarážajúce. „Mne len krstná povedala, že malý je priviazaný obväzmi k postieľke. Hneď som išla po neho. Dva dni bol tak priviazaný,“ hovorí mamička Erika.

Mama sa to dozvedela od príbuznej. (Ilustračné foto) Zdroj: Shutterstock

Jej sedemnásťmesačný syn bol hospitalizovaný v nemocnici. V čase, keď Erike príbuzná poslala fotky, ako s jej synom zaobchádzajú, bola doma s dcérou. „Povedali mi, že ho priviazali, lebo mu išla infúzia,“ pokračuje. Na fotkách i videu, ktoré máme k dispozícii, žiadnu infúziu vidieť nie je.

Nemocnice sa redakcia Plus JEDEN DEŇ pýtala, či je pravda, že malé deti takto priväzujú. „Detská fakultná nemocnica Košice prísne dodržiava štandardné postupy pre ošetrovateľskú starostlivosť schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a všeobecne záväzné právne predpisy,“ reagovala Timea Kusnyírová zo sekretariátu riaditeľa.

