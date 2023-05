Agáta Hanychová počas nedávnych prezidentských voľbách na Instagrame napísala, že svoj hlas dá Babišovi a potom napriek prehre jej kandidáta na prezidenta zagratulovala víťazovi.

Taylor Swiftovej vyčítali, že je apolitická. Keď otvorene povedala, koho podporuje, bolo zase zle. Podporila totiž demokratov vo voľbách v USA a spustila na seba spŕšku kritiky.

Ani Taylor sa nebojí povedať svoj názor verejne. Zdroj: Jeff Kravitz/gettyimages

Zubárka Alena (56): „Obdivujem tých, ktorí majú odvahu vyjadriť sa k ťažkým témam“

Alena si myslí, že každý má právo vyjadriť sa. Zdroj: Shutterstock

Celebrity, známe tváre z obrazovky majú rovnako názor na politikov ako my a bolo by čudné, ak by ho nikdy nevyjadrili. Mne to príde normálne. Chápem, že politika je citlivá téma a nejedna rodina je pre ňu rozhádaná, no práve známe tváre z obrazovky môžu svojou podporou ovplyvňovať ľudí aj v dobrom. Aby sa nehádali, rešpektovali v názoroch a podobne. Skôr obdivujem celebrity, ktoré si dlhodobo budujú meno a reputáciu a potom majú odvahu vyjadriť sa k verejne ťažkým témam, ktoré ľudí rozdeľujú. Je jasné, že tým riskujú, že časť fanúšikov stratia, čo sa určite deje. Ale myslím si, že takto môžu získať sympatie tých, ktorým neboli po vôli. Takže je to taká dvojsečná zbraň, ale ak je človek zrelý a za svoje názory sa nehanbí, nemôžu mu ani ublížiť.

Letuška Tatiana (29): „Je to zavádzanie a využívanie vplyvu“

Je lepšie, ak sa celebrity k politike nevyjadrujú, a ešte lepšie je, ak do politiky vôbec nevstupujú. Tie známe tváre medzi politikmi sú na smiech. Myslím si, že to nie je ich práca, nikto to od nich nechce. Keď sú speváci a herci, tak nech spievajú a hrajú, nemajú vzdelanie na to, aby rozprávali o politike. Niektorým však politici zaplatia a potom ovplyvňujú mladých a rozprávajú, ako majú premýšľať, pričom im ide len o zárobok. A práve preto, že sa nedá rozlíšiť, kto to robí pre peniaze a kto z presvedčenia, radšej by mali mlčať. Nemotať hlavu nerozhodným svojimi sympatiami či antipatiami k niekomu. Dokonca je to zavádzanie a využívanie vplyvu a mne sa to nepáči. Navyše mnohé známe tváre sa mi sprotivia, keď prezradia, koho podporujú. Takže si ešte odoženú fanúšikov. Kto by to dobrovoľne robil? Podľa mňa v tom zohrávajú hlavnú úlohu peniaze.