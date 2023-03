Prvou Tobiasovou hereckou skúsenosťou bola postava 5-ročného Adama v seriáli TV Markíza Búrlivé víno (syn Ivana Dolinského a Inge Horskej), no preslávila ho až úloha Maxa v seriáli Oteckovia. Keďže seriál Oteckovia sa vysielal od roku 2018, Tobias mal 7 rokov. Nakrúcanie skončilo pred rokom a tak detskí herci doslova v seriáli vyrástli.

Nemohol mať lego

Pikoškou je, že Tobias miloval lego stavebnicu, ale nemohol ju mať pri nakrúcaní, lebo by sa pozabudol a hral sa s hračkou. Potrebovali, aby sa sústredil len na to, čo sa robí na pľaci. Dnes je ale jeho láskou futbal. Na svojom Instagrame sa k tomu priznáva aj so srdiečkami.

Nová úloha

Tobias aktuálne hrá v seriáli Einstein na TV JOJ a jeho mamu hrá Ivana Kubáčková. Hlavnú úlohu bravúrne zvláda Juraj Loj. Táto trojka je dobre zladená.

Pozrite si nové fotografie Tobiasa s kratšími vlasmi!