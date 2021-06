Moderátorku Eriku Judínyovú mnohí už roky vnímajú ako sexi dračicu zo Smotánky. Zo slovenského šoubiznisu sa trošku stiahla po tom, ako sa stala maminou vytúženej dcérky Elly, ktorú má s hercom Štefanom Skrúcaným. Po rokoch snaženia sa jej splnil nádherný sen a logicky ubrala z pracovných povinnosti.

Erika Judínyová Zdroj: Peter Šimončík 2002 /Brejk/

Materstvo Erike nesmierne pristane ale na reláciu o slovenských prominentoch nezanevrela a stále ju môžeme vidieť na obrazovkách. Judínyová vyzerá stále krásne a obliecť si môže v podstate hocičo. Nedávno v relácií predviedla priesviné biele šaty, ktoré Erike zvýraznilí driek.

Postavu do nich rozhodzne má, ale predsa sa našli ľudia, ktorí ju poriadne skritizovali. "Bože, to ako ju obliekate?" znel jeden komentár na sociálnej sieti instagram. "Sorry, ale katastrofálne čosi..." znel ďalší. Niektorí dokonca písali, že Erika by radšej mala... Ufff! To sú silné slová.