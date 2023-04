Malachovského rozbehnutú kariéru operného speváka zničila nepríjemná diagnóza skleróza multiplex. Denník Plus JEDEN DEŇ ho nedávno stretol na slávnostnej premiére filmu o živote hudobného skladateľa Josefa Myslivečka. Ako sa Martin vyrovnáva s tým, že na pódium v divadle sa už nikdy nepostaví?

Na snímke Iveta Malachovská s manželom Martinom. Zdroj: MATEJ KALINA

„Musel som s tým seknúť, čo mi je doteraz veľmi ľúto a chýba mi to, no zvykám si," prezradil Malachovský, ktorý dosky Slovenského národného divadla opustil ešte v roku 2019. „Veľmi mi to chýba, často mi kolegovia volajú, aj teraz nedávno, keď bola premiéra Svätopluka, ale vtedy som nemohol, lebo som bol chorý. Inak chodievam na premiéry, len ma to dojíma, niekedy sa dokonca bránim tam vôbec ísť, lebo mi je to ľúto. Tak tam radšej nejdem,“ povedala so smútkom v hlase bývalá operná hviezda. Pustí si občas doma alebo v aute nejaké operné árie? „Voľakedy som si to púšťal, keď som sa učil, aby som sa to ľahšie naučil, ale inak nie. Občas v aute, ale už ani to nie veľmi teraz,“ dodal.