Povedala to, čo si možno iné páry nedokážu priznať. Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík (36) vychováva s hokejistom Mariánom Gáboríkom (40) dve dcérky Bellu a Leiu. Čoskoro ich diváci budú môcť pravidelne stretávať na televíznych obrazovkách v novej sérii tanečnej súťaže. Manželia sa rozhodli tancovať spolu.

Už sú pripravení na Let´s Dance! "Tak čo, ženuška moja❤️, ideme na to? 5.marca začíname. Držte nám palce!" Na NOVEJ FOTO Marián vášnivo objíma svoju sexi manželku Ivanu. Nájdete ju v galérii.

Byť rodičom a zároveň aj partnerom nie je jednoduchá úloha a blondínka to veľmi dobre vie, píše Život. Párom, ktorým prišli do života deti preto zanechala úprimný odkaz o tom, že aj keď sa stali rodičmi, nemali by zabúdať na svoj vzťah a lásku, ktorá ich spojila. Čo o ich manželstve prezradila svojim followerom na Instagrame? >>>