Manželka majstra bojových umení Natália Végh je dvojnásobná mama: TAKTO si nabíja baterky

Čo mám na športe najradšej?

Pocit, že robím niečo pre sebaa pre svoje zdravie.

Ako sa udržiavam fit

Mám nastavený týždeň tak, že trikrát, maximálne štyrikrát do týždňa si pre seba vyhradím hodinu a pol v posilňovni. A to nielen pre svoje fyzické zdravie, ale aj psychické. Najradšej mám tréningy zamerané na kardio a kondíciu. Na to je veľmi dobrý box, ktorý mám ako hobby. Momentálne mám aj trénera, ktorý so mnou cvičí iba zadok, pretože je to moja slabá stránka.



Moja najväčšia životná výzva

Výzvy som si v živote nikdy nedávala. Nerada vystupujem z komfortnej zóny. (Smiech.) Ale momentálne jednu mám. Vychovať z našich detí správnych, férových a láskavých ľudí. Ono to je totiž veľmi náročné.

Toto mi nabíja baterky

Pohyb ma veľmi nabíja energiou. Zbožňujem pocit po dobrom tréningu.

A, samozrejme, aj deti ma nabíjajú energiou. Najradšej s nimi trávim všetok svoj čas. Ale to je také dvojsečné. Dokážu ma aj dosť zlikvidovať.

Takto sa stravujem

Mám veľmi rada zdravé jedlo, ale doprajem si aj „špinavosti“. Svoje telo už dokonale poznám a viem, ako a čo naň funguje.