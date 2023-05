Manželka bývalého hokejistu a dnes prezidenta hokejového zväzu Miroslava Šatana (48) Ingrid sa na verejnosti príliš neukazuje, no keď tak urobí, stojí to za to. Pôvabná Ingrid pútala pozornosť pred pár dňami v Ludaniciach, kde svojho slávneho manžela zastúpila na pohrebe jeho prvého trénera Jozefa Nemca, píše Šport24.

Šatanovci tvoria pár už viac než štvrťstoročie, pričom budúci rok oslávia 20. výročie svadby. Odkedy sú spolu, hokej je neodmysliteľnou súčasťou ich rodiny, no kým Ingrid Mira spoznala, nevedela o ňom prakticky nič. Článok pokračuje na ďalšej strane.