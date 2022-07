Mária Bartalos (28) je mamou dvoch krásnych chlapcov. K staršiemu Noelkovi (3) pribudol v septembri 2021 ďalší synček. Druhé tehotenstvo sa jej darilo poriadne dlho skrývať a novinku vyslala do sveta začiatkom júla 2021, kedy už bola približne v 7. mesiaci. Tak, ako prvé tehotenstvo, aj druhé Mary veľmi pristalo. "Prišiel medzi nás Jonatán. Máme sa krásno-krásne a Noel je ten najlepší brat," napísala Mary k fotke svojich synčekov krátko po druhom pôrode.

Jonatán už nie je to maličké bábätko, ktoré Mary pred pár mesiacmi mohla prvýkrát vziať do svojho náručia. Dnes sa s ním už bicykluje, vyrážajú spolu na výlety a užívajú si spoločné chvíle. Mary si drobčeka vysadila na detskú cyklosedačku a vznikol z toho milý záber. Nezabúda ani na svojho staršieho šibala, ktorý bicykel takisto miluje. "Jonatánovi sa jeho prvá jazda veľmi páčila. 😊 A Noel sa tiež ešte rád prevezie, aj keď teda on je už za vodou. Už vymýšľa na svojom všelijaké triky, 🙈" napísala Mária.

