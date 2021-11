Máriu poznáme ako jemné éterické žieňa, ktorá okolo seba roznáša žiaru pokoja a vyrovnanosti. Isto za to môže aj jej spokojný rodinný život. Napriek tomu, že svojho prvorodeného Huga priviedla na svet na dnešné pomery veľmi mladá, vo veku 20 rokov, v role mamičky a partnerky sa naozaj našla. Netrvalo dlho a k Hugovi pribudla vytúžená Zoe a pred rôčkom miláčik rodiny, malý Ruben. Mária si život na materskej naozaj užíva, to však neznamená, že by sa nevenovala aj svojej práci. Aj popri deťoch skladá a občas aj odskočí do televízie.

Jej malá dcérka je veľká parádnica, isto po mamine, ktorá taktiež miluje módu aj všelijaké trendy výstrelky. A v mnohom Máriu aj inšpiruje. Len čo sa týka vlasov je speváčka skôr tradičná. Dlhé lokne patria neodmysliteľne k jej imidžu. A aj keď sa poslednú dobu trocha hrala s rôznymi štýlmi...

... TAKTO ste ju ešte NEVIDELI. Ako sama Mária hovorí, nikdy nehovor nikdy...

Viac foto zo súkromia Márie aj jej módnych výstrelkov nájdete v galérií.