Keď sa prevalilo, že Juan Reyes zo Skrytej vášne má za partnerku Slovenku, vyvolalo to medzi ľuďmi nadšenie. Veď jednej z nás sa splnil sen mnohých a randí s tým fešákom z telenovely. S tým charizmatickým mačom, ktorého chcela nejedna žena. Neskôr vyšlo najavo, že srdce Maria Cimarra si získala sympatická misska Broňa Gregušová.

Broňa Gregušová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CrWdSbhrny4/

Užívali si spoločné chvíľky v zámorí a došlo aj na to, že päťdesiatnik pred kráskou pokľakol a požiadal ju o ruku. Kvôli kovidu svadbu odsunuli, no medzičasom sa dočkali spoločného potomka. Minulý rok sa im narodila dcérka Briana, ktorej tváričku však pred svetom chránili, ako to robí napríklad aj Jasmina Alagič s Patrikom Vrbovským či Diana Hágerová s Romanom Juraškom pri svojich deťoch.

Teraz však urobili výnimku a nechali sa nafotiť do španielskeho magazínu HOLA!. Celá rodinka Maria Cimarra sa tak na čitateľov usmieva z titulky. Obaja rodičia malej Briany zdieľali túto fotografiu na svojich sociálnych sieťach a tak predstavili malú Brianu všetkým svojim fanúšikom. Dievčatko je krásne s hlbokými tmavými očkami. Jeden z fanúšikov ju dokonca prirovnal k malej Renesme z filmovej ságy Twilight. Okamžite sa roztrhlo vrece s komplimentmi nielen na adresu malej Briany, ale vôbec celej rodiny.