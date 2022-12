V domácnostiach slovenských celebrít sa zvianočnieva. Vysvietený stromček pribudol aj v obývačke Martina Nikodýma, o čom napísal aj časopis Život. "My sme to už tento rok nevydržali," napísal na instagrame sympatický moderátor a pridal tip na to, ako kúpiť najlepší stromček. "Opäť som použil staré dobré pravidlo, ktorý stromček chytíš do rúk ako prvý, ten aj zober. Tentokrát sme ani nehľadali druhý či tretí," dodal.

Zdobiť mu ho pomáhal jeho sedemročný synček Martinko, ktorého má zo vzťahu s expriateľkou Martinou. Napriek tomu, že dvojici to spolu nevyšlo, Nikodým svoje otcovské povinnosti nijak nezanedbáva. Martinka bráva na spoločné dovolenky s nevlastnými súrodencami a bol aj pri tom, keď v lete nastúpil do svojho prvého tábora. Tentokrát spolu zdobili stromček a pri pohľade na chlapčeka je jasné, že sa "potatil". Veď posúďte sami v galérii.