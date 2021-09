V lete, počas rodinnej dovolenky, na ktorú si Mary Bartalos odbehla s manželom Adrianom a synom Noelom, sa pochválila nádhernou správou. Na sociálnu sieť totiž pridala fotku pri mori, na ktorej sa jej jasne črtalo tehotenské bruško. "Najbližšie to už na dovolenke bude pestrejšie. Budeme si chodiť vo štvorici po svete," napísala Mary k záberu.

Tehotenstvo sa jej darilo poriadne dlho skrývať a novinku vyslala do sveta až začiatkom júla, kedy už bola približne v 7. mesiaci. Tak, ako prvé tehotenstvo, aj druhé Mary veľmi pristalo. Čo si však nechala pre seba, bolo pohlavie bábätka a meno. Mary sa však už pár dní teší z titulu dvojnásobnej mamy a podelila sa o to aj s fanúšikmi.

Na Instagram pridala krásnu fotku svojich dvoch ratolestí, z ktorej sa roztopí nejedna duša. Dala svetu vedieť, že má druhého synčeka aj to, aké nezvyčajné meno na slovenské pomery opäť vybrali. No k Noelovi sa rozhodne hodí. "Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Žalm 133, 1. Minulý pondelok, keď som vám priala krásny a úspešný týždeň, ten náš bol viac než úspešný. Prišiel medzi nás Jonatán. Máme sa krásno krásne a Noel je ten najlepší brat," napísala Mary k fotke svojich synčekov. My želáme Mary aj malému Jonatánovi veľa zdravia a srdečne blahoželáme.