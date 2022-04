Kontroverzná Fabušová do priestorov šou dorazila so spevákom Davidom Keyom ako veľká voda a všetci hostia vo VIP zóne si okamžite šepkali, že je určite opäť pod parou, píše Pluska. Tomášovi Bezdedovi skočila do rozhovoru s Richardom Lintnerom, ktorý sa vysielal naživo. Ten sa ju snažil dostať slušne preč, no nedarilo sa mu to.

David Key a Miroslava Fabušová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcP6mTuI0bi/