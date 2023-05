Mirka, máš pred sebou posledné štátnice a splní sa ti sen, bude z teba veterinárka. Ale čo ak príde ponuka zo šoubiznisu? Čomu dáš prednosť?



- Určite by som dala prednosť šoubiznisu. Od malička som hovorila, že by som chcela byť herečka - ešte aj môjmu trénerovi v Ostrave. (Smiech.) Mám rada kamery a viem sa predať - mám na to povahu. Taktiež ma to naučilo aj krasokorčuľovanie. Ak by mi prišli nejaké ponuky, určite by som neváhala, ale veterine by som nikdy nezavrela dvere, pretože pre zvieratká tu budem vždy. Či by som už veterinu robila ako svoju každodennú prácu, alebo by som sa tomu venovala ako koníčku.

Hoci by dala prednosť šoubiznisu, vždy pre zvieratá tu bude vždy, tvrdí pôvabná Mirka. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Na tvojom Instagrame nás zaujala fotka s maminou. Je to naozaj krásna žena, je jasné, po kom máš také dobré gény. Aký máte vzťah?



- Moja mamka je môj úplne najbližší človek na Zemi, vždy pri mne stojí, vo všetkom ma podporuje. Dúfam, že so mnou bude čo najdlhšie, neviem si predstaviť ju tu nemať.

Mirka so svojou maminou. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Do akej miery museli tvoji rodičia prispôsobiť život tvojej krasokorčuliarskej kariére?



- V podstate sa celý náš život točil okolo krasokorčuľovania, mamka mala 3 práce aby mi vedeli zaplatiť individuálne tréningy navyše a neskôr aj trénovanie mimo Slovenska. Ja som bola veľký „dríč a makač“, rodičia ma do tréningu nikdy nenútili. Dokonca som popritom ešte sama trénovala pod bránou na švihadle, cvičila som si skoky, chodila som behať… Milovala som to a obetovala som tomu 18 rokov svojho života a vôbec to neľutujem. Naučilo ma to veľkej disciplíne, samostatnosti a nevzdávať sa pri neúspechu, pretože ten je súčasťou života a posúva nás vpred.

