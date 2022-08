1999 Kučeravá bleduľa

V roku 1997 sa začal vysielať seriál Ally McBealová, čo Caliste zaručilo veľkú popularitu. O dva roky neskôr, keď mala 35 rokov, sa herečka objavila na červenom koberci v šatách pod kolená a na hlave mala kučery. Dosť nešťastne vtedy zvolila tmavú farbu šiat, ktorá podčiarkla jej bledú pokožku.

1999 Kučeravá bleduľa Zdroj: Shutterstock

2001 Minišaty, minizostrih

Hoci o dva roky staršia, no o dosť odvážnejšia a už aj so zdravšou farbou líčok sa Calista objavila na Music Awards 2001. Prišla v ultrakrátkych šatách so zaujímavou potlačou, ktoré jej ledva zakryli zadok. K dĺžke šiat prispôsobila aj dĺžku vlasov.

2001 Minišaty, minizostrih Zdroj: Vince Bucci/Getty Images

2004 Účes à la vrabča

Ako štyridsiatnička Calista vyskúšala radikálnu zmenu účesu. Vlasy si nechala zostrihať poriadne nakrátko, takmer na chlapca. S týmto hniezdom na hlave vyzerala skôr ako vrabča, nie ako žena v najlepších rokoch. Pri pohľade na ňu by ste jej vtedy nehádali hádam ani dospelosť.

2004 Účes à la vrabča Zdroj: Doug Benc/Getty Images

2011 Obľúbené topánky

Asi rok po tom, čo sa z nej stala vydatá pani, sa Flockhartová začala zovňajškom približovať k skutočnému veku 47 rokov. Nedokázala však dať zbohom jednému páru topánok, čo vystriedala na niekoľkých akciách. Herečka má zrejme akúsi pasiu v klinových a platformových sandálikoch, ktoré pri jej štíhlej postave pôsobia ako kopytá.

2011 Obľúbené topánky Zdroj: Shutterstock

2014 Ako pravá dáma

Oslávila polstoročie a manželka Harrisona Forda sa k tomu patrične aj obliekla. Na červenom koberci pri príležitosti odovzdávania Oscarov zažiarila v bielych elegantných šatách a vyzerala ako pani. Veruže by mohla zastúpiť aj post prvej dámy. Výzorom určite. Aj účes prispôsobila svojmu veku.

2014 Ako pravá dáma Zdroj: Shutterstock

2018 Tá žena asi nestarne

Štyri roky po päťdesiatke sa Calista vrátila k svojej účesovej klasike – vlasy končiace tesne nad plecami, jemne zvlnené a rozviate s cestičkou na stred. Účes jej mladosti jej pristane aj teraz. A vďaka tomu máme pocit, že tá žena hádam ani nestarne. Veď úprimne, povedali by ste, že už má 57 rokov? My teda vôbec! FOTO v galérii.