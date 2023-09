Najväčšia rana po náhlom úmrtí Patejdla zasiahla nepochybne muzikantovu rodinu. Hoci hudobník roky budil dojem, že žije v šťastnom manželstve, opak bol pravdou, píše PLUS JEDEN DEŇ. V susednom Česku pred rokmi ešte ako ženáč, viedol druhý život v tom čase so 40-ročnou Milušou, ktorá mu v roku 2008 porodila syna Benjamina. Patejdl sa o svoju druhú rodinu vzorne staral a pravidelne ju navštevoval. To, že bol manželke neverný, sa prevalilo v roku 2011, keď ho načapali fotografi s mladšou milenkou.

Vašo sa s bývalou manželkou Alenou, s ktorou má dvoch synov – Vaša a Roberta, rozviedol začiatkom roka 2014. Partnerku Milušu si zobral za manželku na jar 2015. Svadba sa konala vo Vatikáne. Predchádzajúce 31-ročné manželstvo ukončil až v čase, keď už žil s novou partnerkou a ich synom. No a práve jeho exmanželka Alena sa tiež ukázala na jeho poslednej rozlúčke v Prahe, ktorá prebehla 30. augusta v popoludňajších hodinách. Pani Alena prišla aj s ich dvoma spoločnými synmi - Vašom a Robom. Spoločnosť jej robil istý pán v zrelšom veku.