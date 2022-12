Obľúbená moderátorka sa otužovaniu dlhé roky vyhýbala, no pred pár dňami spravila výnimku. So svojimi dojmami po tom, čo vliezla do ľadovej vody, sa zverila fanúšikom na instagrame, kde zverejnila aj video zo svojho prvého otužovania.

"Tí, čo ma poznáte, viete, že takto rýchlo neleziem do vody ani na dovolenke. Povedala som si, že si to sem odložím ako motiváciu pre seba a možno aj pre ostatné zimomravé bytosti. Ono je fakt super vliezť do tej ľadovej vody (ešte lepšie potom vyliezť) a ten pocit, že človek prekoná sám seba, je top! Toto je moje prvé vlezenie do vody, v ktorej je ľad a veľmi sa z toho teším. Až tak veľmi, že by som tam hneď išla znovu! Verím, že mi toto nadšenie pre vodu s kryhami ľadu vydrží. Tak mi držte palce! Ja vám držím tiež,” napísala nadšená Miriam.