Jar je v plnom prúde. Čo na nej máte najradšej?

– Nový život, ktorý sa všade manifestuje. Znovuzrodenie po zime. A keď naskočíme na tú vlnu, je nám lepšie, máme viac energie. Na druhej strane, mám rada aj pochmúrne jesenné či zimné počasie a viem si dokonalo užiť aj to, že vonku prší a nedá sa nikam ísť. Nepatrím k ľuďom, ktorí by boli nervózni, že musia sedieť doma.

S kvitnutím sa však spájajú aj alergie. Trápia vás nejaké?

– Moja láska je ambrózia palinolistá. Myslím si, že toto je jej presný názov. Kvitne od konca augusta do polovice októbra. Takže môj čas ešte len príde. Mala som silnú alergiu, ale posledné roky ju takmer nemám, odkedy som zmenila svoj prístup. Veľmi mi pomáha ísť k moru posledný augustový týždeň. Potom sa tá alergia dá ľahšie zvládnuť.

V zime ste sa pochválili videom, ako leziete do ľadovej vody. Ešte vás otužovanie drží?

– Bolo to super. Bolo nasnežené, zamrznutá krajina. Krása. Ale nie som ten typ, čo sa chodí pravidelne otužovať. Skôr sa nechávam uniesť okamihom. Keď mám pocit, že mám vliezť do ľadovej vody, tak vleziem.

Aký je teda váš recept na to, aby ste boli plná energie a fit?

– Jednoznačne počúvať svoje telo. Dovoliť si prežívať všetky emócie a naučiť sa dostať ich pod kontrolu. Nie ich potlačiť, ale zvládnuť. To je veľký rozdiel. Keď minieme energiu tam, kde je to zbytočné, potom nám nič neostane. Po­dľa mňa spokojný človek má dosť energie. Potom ju môže pokojne rozdávať ďalej. Nespokojný človek je mrzutý a ostatným energiu berie. Tak sa snažím byť čo najviac spokojná, aby som jej mala dosť. Keď meliem z posledného, vždy sa snažím nájsť priestor na oddych. Pre ženy je napríklad veľmi dôležité odpočívať počas menštruácie. Keď v tomto období prepínajú svoje sily, ďalšie týždne budú vyčerpané. Ak sa aspoň dva dni pokúsia čo najviac si oddýchnuť, doplnia baterky, bude sa im ďalší mesiac ľahšie fungovať. Naozaj to funguje. (Úsmev.)

Miriam Kalisová: "Za tie roky som už taká vytrénovaná na nepríjemné situácie, až som sa naučila, že život jednoducho nefunguje podľa našich predstáv a túžob." Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ

Ste typ, ktorý rád vylihuje v posteli? Ako najradšej relaxujete?

– Dlhé roky som bola nočná sova a dlho som vyspávala. Odkedy som sa naučila chodiť spať okolo desiatej a vstávať pravidelne okolo pol ôsmej (aj cez víkendy), mám oveľa viac energie ako kedykoľvek predtým. Takže spánok je alfa a omega pre moje kvalitné fungovanie počas dňa. Rada relaxujem aj takým ničnerobením. Iba tak sedieť a pozerať sa von oknom. Alebo keď je leto, vyhrievať sa na slniečku a podriemkavať.