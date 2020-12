Ste stálicou televíznej obrazovky už niekoľko rokov. Chceli ste vždy pracovať ako moderátorka?

– Práve naopak, nikdy som o takejto práci ani len neuvažovala. Skôr po tom túžila moja stará mama, ktorá zo mňa chcela mať hlásateľku. Táto práca si vybrala mňa v relácii Zlatá baňa. (Smiech.)

Aký odbor ste vyštudovali?

– Som vyštudovaná učiteľka prvého stupňa základnej školy, ale nikdy som sa tejto práci nevenovala po skončení štúdia. Skôr než som si stihla nájsť uplatnenie v školstve, začala som pracovať v TV Markíza. Nie je však vylúčené, že sa k učiteľstvu predsa len v budúcnosti vrátim.

S kolegyňami si rozumie. Ako vraví, táto práca si ju vybrala. Zdroj: Emil Vaško

Ako ste sa teda dostali k moderovaniu?

– Do televízie som prišla na konkurz zo súťažnej relácie, kde si ma všimla Ivetka Malachovská. V tom čase práve hľadali moderátorku Počasia za Zuzanu Belohorcovú, ktorá šla robiť inú reláciu.

Ako dlho už pôsobíte v televízii?

– Začala som presne v januári 2000, takže 20 rokov.

S mladším synom Tomáškom si práve robí golfovú zelenú kartu. Zdroj: archív M.A.

Čo vám dáva vaša práca, čím je pre vás výnimočná? Má svoje plusy aj mínusy?

– Práca v televízii je vo všeobecnosti výnimočná a ani jeden deň nie je rovnaký, hlavne čo sa týka živého vysielania v Teleráne. Vždy iní ľudia, iné témy, iné počasie. Výhodou pre mňa je, že síce chodievam do práce dvakrát za deň, ale dopoludnie mám voľné a tým, že sa predpoveď vyrába vopred, popoludní som doma v normálnom čase a môžem sa plnohodnotne venovať rodine. Mínusom je asi len náročné vstávanie do Telerána, ale to je asi tak všetko. A prirodzene trošku strata súkromia a anonymity, ale na to si človek postupne zvykne.

Baví vás i po rokoch?

– Našťastie táto práca nie je stereotypná, takže áno, baví ma a napĺňa aj po toľkých rokoch.

Starší syn Martin s úžasným rybárskym úlovkom. Zdroj: archív M.A.

Máte doma troch chlapov. Ako stíhate starostlivosť o domácnosť, synov, manžela a prácu?

– Keď sa chce, všetko sa dá. Chlapci sú už veľkí a moju starostlivosť potrebujú čoraz menej. Keď boli menší, tak ma musel manžel plnohodnotne nahradiť a v súčasnosti mu ide varenie tak od ruky, že varí častejšie ako ja, čo mi, mimochodom, aj vyhovuje, ale nikomu to nehovorte. (Smiech.)

Spomínate si, ako ste sa spoznali s manželom?

– Spoznali sme sa v reštaurácii, kde robil toho času barmana, prišla som tam s jeho kamarátkou a poslal mi drink. Tak sme sa zoznámili.

Na snímke televízna moderátorka Mirky Almásy v záhrade Zdroj: Martin Mikláš

Máte nejaký tajný recept na šťastné manželstvo?

– Recept? Neexistuje. Ale myslím si, že vo vzťahu je veľmi dôležitá dôvera a tolerancia.

Vyzerá to, že nestarnete... Máte skvelú postavu a mladistvý vzhľad, držíte nejaké diéty?

– Starnem tak ako ostatní, snažím sa však držať v kondícii pravidelným cvičením. Keď sa mi podarí pribrať, tak si dám obdobie bez raňajok a obeda a začínam jesť až poobede a táto predpoludňajšia hladovka ma dá do poriadku.

Na snímke televízna moderátorka Mirky Almásy Zdroj: Martin Mikláš

Ako je to s vami a módou, ovplyvňuje vás práca v tom, čo nosíte? Je vám bližší skôr elegantný alebo športový štýl?

– Snažím sa držať krok s módou, nie vždy sa mi to podarí, ale snažím sa. (Smiech.) Mám rada športovú eleganciu, tú uprednostňujem.

Vyžaruje z vás pozitívna energia. Ako si ju dokážete udržiavať?

– To je asi postoj k životu. Neznášam samotu, milujem spoločnosť ľudí, zábavu, smiech, zážitky a podobne.

Milujete nakupovanie a šatník praská vo švíkoch alebo nakupujete nové oblečenie, iba keď je to nutné?

– Ťažko povedať. Minimálne kvôli pracovnému oblečeniu chodím po obchodoch dosť často, ale nakupovanie ma veľmi nebaví. Mám svoje obdobia, keď nakupujem veľa oblečenia, potom mám zase dlhší čas pokoj, takže dopĺňam šatník podľa potreby.

Rosnička Almásy rozdala Zdroj: tv markíza

Dotkol sa aj vás koronavírus? Zmenilo sa niečo vo vašom živote?

– Mňa pracovne vôbec. Manžel je developer, takže bol pár týždňov vystresovaný, ale azda sa to už nevráti.

Ako ste trávili dni? Aj vy ste boli z tých, ktorí triedili šatník, upratovali celý dom a piekli kváskový chlieb?

– Áno, presne, upratali sme záhradu, dom, vytriedila som šatníky a piekla som kváskový chlieb a kysnuté koláče.

Neplánujem ani nesnívam, lebo by som nezvládla sklamanie, keby sa to nesplnilo. Radšej nech život len tak plynie.

Máte nejaké fóbie alebo strachy? Narážam trocha na súťaž Pevnosť Boyard... Aká to bola skúsenosť? Šli by ste do toho ešte raz?

– Išla by som do toho zase, aj keď fóbia z hadov a pavúkov ma vôbec neprešla. Bola to neskutočná skúsenosť.

Mirka Almásy je služobne najstaršia rosnička. Zdroj: TV Markíza

Ste človek, na ktorého sa ľudia obracajú o pomoc v ťažkých situáciach?

– Najbližšie kamarátky určite áno, tak ako sa na ne obraciam aj ja.

Zmeňme tému... Ako ešte sa chystáte tráviť zvyšok leta?

– Dovolenka na Slovensku to istí. Práve si robím zelenú kartu aj s mladším synom Tomášom, tak možno strávime dovolenku na niektorom slovenskom golfovom ihrisku.

Mirka Almásy Zdroj: Michal Šebeňa

Sú miesta na Slovensku, ktoré máte najradšej alebo vám prirástli k srdcu a ktoré by ste odporučili našim čitateľkám?

– Máme chatu na kopaniciach, je to môj rodný kraj, tam idem vždy rada a prirodzene tam teda chodievame najčastejšie. Vrelo odporúčam cyklovýlety a agroturistiku.

Máte nejaké záľuby, ktorým sa rada venujete vo svojom voľnom čase?

– Vážim si každú voľnú chvíľu na oddych, pretože mám veľa aktivít – či už robím taxikárku deťom na futbalové tréningy, alebo chcem ísť cvičiť jogu, do posilňovne, ísť na bicykel...

Markizáčka Mirka Almásy Zdroj: Emil Vaško

Máte ešte nejaké životné ciele, ktoré by ste si chceli splniť?

– Nie som plánovač ani rojko, lebo by som nezvládla sklamanie, keď by sa mi niečo plánované, vysnívané nepodarilo. Radšej nech život len tak plynie, nech prináša prekvapenia, problémy a situácie riešim zásadne, až keď nastanú...

Ako si dobíjate baterky?

– Jednoznačne spánkom.

Máte svoje životné motto alebo filozofiu, ktorou sa riadite?

– Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.

Zľava Lenka Debnárová, Mirka Almásy a Katarína Gazdíková. Zdroj: tv markíza

Stalo sa vám, že vás niekto spoznal napríklad v obchode či na ulici a pýtal sa, aké bude počasie?

– To je asi najčastejšia otázka, ktorú na verejnosti počujem, priznám sa, že veľakrát radšej predstieram, že nepočujem. (Smiech.)

Prezradila o sebe

✔ Ste skôr morský alebo horský typ?

Tak pol na pol, možno trošku viac morský.

✔ Obľúbený film a kniha?

Francúzsky film Nedotknuteľní. Kniha ma uspí do piatich minút, ale vždy mám nejakú pri posteli.

✔ Kino alebo televízia?

Väčšinou telka, ale pred koronou bola raz do mesiaca babská „kinojazda“.