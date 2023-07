Mirka si svoj slávnostný deň užila so všetkým, čo k tomu patrí. Veď vlastné promócie absolvuje väčšina z nás len raz za život. V piatok ráno preto nacupitala do salónu krásy, kde jej vizážistka vyčarovala princeznovské líčenie vo fialkových tónoch. O účes sa jej postarala hair stylistka v rodinnom kaderníctve.

Vizážistka vyčarovala Mirke rozprávkovo krásne líčenie. Zdroj: instagram.com/@mirkahri

Po promočnom obrade v Národnom divadle v Košiciach sa Mirkina rodina a priatelia presunuli na slávnostný obed. Chýbala len Mirkina sestra, ktorá žije za veľkou mlákou. Ako prvá gratulovala Mirke mamina Betka, ktorej sa Mirka venovala krásne slová: "Maminka, ďakujem ti veľmi pekne, ty vieš, že si aj tak moja najväčšia opora počas celého môjho života vo všetkom, ľúbim ťa najviac, ty si najlepšia mama na svete, bez teba by som to nedala." Mirka vyzerala v strieborných šatách so zavinovacím výstrihom, štrasovými kamienkami a nežnými pierkami na pleciach ako víla. Na obede nechýbali jej najlepšie kamarátky s partnermi, jej malá tréningová zverenkyňa a nádejná krasokorčuliarka Nelka s mamou a samozrejme jej priateľ Matej, ktorého predstavila aj svojim fanúšikom práve v deň promócií.

Z Mirky je pani doktorka. Promovala v nádherných strieborných šatách s pierkami. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Potom už deň patril len Mirke a Matejovi. Ako sa Mirka obliekla na spoločnú večeru a čo dostala od priateľa ako pamiatku na promócie? Všetko sa dozviete v galérii!