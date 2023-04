Atraktívna veterinárka síce nesiahla po vysnívanej téme a sexi škraboška a erotické fotenie sa ušli dračici Marcele, Mirka však z fotenia vyťažila všetko, čo sa dalo. Nielenže vyzerala nádherne, ale všetkým ukázala, že je v nej kus zmyselnej ženy.

Mirka z Ruže pre nevestu je silná hráčka a Tomášova favoritka. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Mirkina guráž urobila na Tomáša dojem: „Nakázala mi, aby som jej dal pusu, čo mne osobne absolútne nevadilo a nemám s tým žiaden problém…“ Mirka úplne prebrala velenie, keď Tomášovi povedala, aby ju chytil ju za zadok. Tomáš chcel byť džentlmen a nechytil ju tak, ako si Mirka predstavovala. „Poriadne ho stlač,“ posmelila ho.

Mirkinu premenu si všimli aj ostatné dievčatá a nenechali to bez komentára: „Je veľké šťastie, že tu Petrana nie je, pretože hlavne to Mirkine fotenie by veľmi nepredýchala,“ vyjadrila sa Diana. Dokonca prišlo aj k pusám a dotykom: „Áno, vyskočila som naňho, dala som mu ruky na môj zadok, nech si chytí a viac k tomu nemám čo povedať,“ hovorí Mirka s úsmevom.